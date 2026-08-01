Hochsee-Cowboys
Folge 7: Mann gegen Fisch
42 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12
Zwei Kapitäne aus dem Süden liefern sich einen erbitterten Wettkampf um den Blauflossen-Thunfisch, während ein Boot aus dem Norden den größten Fisch der Saison aufs Eis legt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Hochsee-Cowboys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited