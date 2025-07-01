Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Aller guten Dinge sind drei

Staffel 4Folge 11
Folge 11: Aller guten Dinge sind drei

42 Min.Ab 12

Nur noch fünf Wochen bis zum Ende der Thunfisch-Saison! Doch die Kräfte der Fischercrews aus Gloucester lassen langsam aber sicher nach. Kapitän Dave Marciano hat es erstmals an die Spitzenposition geschafft.

