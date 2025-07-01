Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dreimal überquert

Hochsee Cowboys
Staffel 4Folge 12
Folge 12: Dreimal überquert

42 Min.Ab 12

In der letzten Woche war den Hochseecowboys aus Gloucester das Anglerglück nicht hold. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie jetzt nochmal alle verbliebenen Kräfte mobilisieren müssen, damit sie nicht wieder mit leeren Netzen dastehen.

