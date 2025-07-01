Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Kampf um Midway

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 8
Kampf um Midway

Kampf um MidwayJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 8: Kampf um Midway

43 Min.Ab 12

In Woche acht der Thunfisch-Saison haben die Teams die Hälfte des Weges fast geschafft. Doch der knochenharte Job hat inzwischen deutliche Spuren bei der gesamten Belegschaft hinterlassen. Hinzu kommt, dass viele Crew-Mitglieder Frau und Kind vermissen. Nichtsdestotrotz sind die Kapitäne aus Gloucester fest entschlossen, härter denn je für einen guten Fang zu arbeiten. Denn mit einem Vorsprung könnten sie gestärkt in den Rest der Saison gehen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen