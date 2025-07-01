Hochsee Cowboys
Folge 14: K.O. – Sieg
43 Min.Ab 12
Die Fischer, von denen diese Dokumentarserie berichtet, legen Wert auf nachhaltige Fangmethoden im Einklang mit der Natur. Die Jagd auf die Meeresräuber ist für sie harter Kampf. Und nicht jeder Tag auf See bringt ihnen das große Geld.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved