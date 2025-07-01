Zum Inhalt springenBarrierefrei
Köder und Schalter

Folge 15: Köder und Schalter

43 Min.Ab 12

Die Fischer kämpfen in der letzten Woche der Saison um den Sieg. Noch sind alle optimistisch, denn ein einziger Thunfisch könnte den Teilnehmern bis zu 20.000 Dollar einbringen. Marciano versucht seine Führung zu verteidigen.

