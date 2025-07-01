Hochsee Cowboys
Folge 15: Köder und Schalter
43 Min.Ab 12
Die Fischer kämpfen in der letzten Woche der Saison um den Sieg. Noch sind alle optimistisch, denn ein einziger Thunfisch könnte den Teilnehmern bis zu 20.000 Dollar einbringen. Marciano versucht seine Führung zu verteidigen.
