Hochsee Cowboys
Folge 3: Kampf der Platzhirsche
43 Min.Ab 12
Die Wogen zwischen Dave Carraro und Tyler McLaughlin wollen sich einfach nicht glätten: Jetzt ist zwischen den beiden Rivalen auch noch ein erbitterter Streit darüber entfacht, wer der bessere Kapitän ist. Um die Nummer 1 zu werden, ist ihnen jedes Mittel recht. Gleichzeitig bekommt Matrose Mike Ott, der junge Bruder von Kapitän TJ Ott, eine letzte Chance, seinen Job zu behalten. Kann er seine Anfängerfehler wiedergutmachen?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
