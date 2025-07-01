Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 4Folge 3
43 Min.Ab 12

Die Wogen zwischen Dave Carraro und Tyler McLaughlin wollen sich einfach nicht glätten: Jetzt ist zwischen den beiden Rivalen auch noch ein erbitterter Streit darüber entfacht, wer der bessere Kapitän ist. Um die Nummer 1 zu werden, ist ihnen jedes Mittel recht. Gleichzeitig bekommt Matrose Mike Ott, der junge Bruder von Kapitän TJ Ott, eine letzte Chance, seinen Job zu behalten. Kann er seine Anfängerfehler wiedergutmachen?

