Hochsee Cowboys
Folge 5: Ganz oder gar nicht
43 Min.Ab 12
In Woche fünf der Saison stehen die Kapitäne vor einer schwierigen Entscheidung: Ein plötzlicher Sturm ist aufgezogen und bringt ihre Flotte in Gefahr. Jeder muss nun für sich abwägen, ob er eine Pause einlegt und damit Lohneinbußen in Kauf nimmt. Im Wettstreit mit Dave Carraro und Tyler McLaughlin kommt TJ Ott der Sturm jedenfalls sehr ungelegen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2013 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved