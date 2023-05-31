Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Der Partyschreck

Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 12vom 31.05.2023
Der Partyschreck

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 12: Der Partyschreck

60 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12

Einige Wochen voller Herausforderungen liegen hinter den Paaren. Natascha und Mikey ist es gelungen, ihre Ehe zu festigen. Und auch Mishel und Steve wollen ihrer Beziehung eine Chance geben. Hayley und David haben einiges dazugelernt und möchten ebenfalls ihr Glück miteinander versuchen. Nur bei Amanda und Tash hängt der Haussegen nach wie vor schief.

