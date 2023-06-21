Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 34vom 21.06.2023
64 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12

Lizzie und Seb sind nach dem Ende des Experiments verunsichert. Wie steht der jeweils andere zu ihrer Beziehung? Und haben ihre Gefühle auch im Alltag eine Chance? Derweil hadert Steve noch immer mit seinen Gefühlen für Mishel. Obwohl sie ihm viel bedeutet, fällt es Steve schwer, sich zu öffnen. Als sich die beiden beim Eheversprechen gegenüberstehen, fasst Mishel einen Entschluss ...

