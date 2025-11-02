Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei neue Paare lassen sich auf das Experiment Ehe ein und wagen den großen Schritt vor den Traualtar. Und auch Elizabeth, die ihr Glück im letzten Jahr leider nicht gefunden hat, möchte sich erneut vermählen. Derweil treffen Sebastian und Lizzie sowie Kasey und Drew zum ersten Mal aufeinander. Und obwohl die Chemie zwischen den beiden zu stimmen scheint, hadert Kasey mit der Wahl ihres Bräutigams.

