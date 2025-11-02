Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 20: Neue Gäste auf der Party
64 Min.Ab 12
Die nächste Dinnerparty steht auf dem Plan und die Paare sind gespannt, was sie erwartet. Wird der Abend diesmal ohne dramatische Zwischenfälle verlaufen? Und wie steht es um die Beziehung zwischen Michael und Stacey? Außerdem sorgen zwei neue Paare für jede Menge Wirbel.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)