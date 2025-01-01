Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 35: Lüge oder Wahrheit?
72 Min.Ab 12
Bei einer großen Wiedersehensparty erleben die Kandidaten so einige Überraschungen. Lizzie und Seb schweben auf Wolke sieben. Die beiden können es kaum erwarten, den anderen von ihren gemeinsamen Zukunftsplänen zu erzählen. Doch dann wird das Event von einer ungeahnten Enthüllung überschattet ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)