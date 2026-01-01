Eklat beim Frauen- und MännerabendJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 29: Eklat beim Frauen- und Männerabend
58 Min.Ab 12
Mishel hadert mit ihren Gefühlen für Steve und erhofft sich von ihm endlich ein eindeutiges Bekenntnis. Haben die beiden eine gemeinsame Zukunft oder ist ihre Beziehung von Beginn an zum Scheitern verurteilt? Außerdem erwartet die Paare beim alljährlichen Frauen- und Männerabend ein großes Wiedersehen. Doch nicht alle scheinen davon begeistert zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH