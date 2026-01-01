Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Eklat beim Frauen- und Männerabend

Eklat beim Frauen- und Männerabend

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 29: Eklat beim Frauen- und Männerabend

58 Min.Ab 12

Mishel hadert mit ihren Gefühlen für Steve und erhofft sich von ihm endlich ein eindeutiges Bekenntnis. Haben die beiden eine gemeinsame Zukunft oder ist ihre Beziehung von Beginn an zum Scheitern verurteilt? Außerdem erwartet die Paare beim alljährlichen Frauen- und Männerabend ein großes Wiedersehen. Doch nicht alle scheinen davon begeistert zu sein.

