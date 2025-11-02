Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 26
Folge 26: Familien reden Klartext

65 Min.Ab 12

Diesmal entdecken die Männer eine ganz neue Seite an ihren Frauen: Gemeinsam besuchen sie nämlich deren Heimatstädte und lernen ihr näheres Umfeld kennen. Während Lizzie und Seb in Newcastle auf Differenzen stoßen, wollen Kasey und Drew in Cronulla ihre Streitigkeiten beilegen. Und Michael ist überwältigt, als er mit Staceys Lifestyle konfrontiert wird.

Seven.One Studios International
