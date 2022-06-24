Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 19: Böse Überraschungen
61 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Das Experiment geht in die nächste Runde und die Beziehungen der Paare entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Während Michael nach seinem Fauxpas alles daran setzt, sich mit Stacey zu versöhnen, nimmt Kasey Drew ins Kreuzverhör. Sie möchte herausfinden, was es mit seiner Mitbewohnerin auf sich hat. Derweil haben Jonethen und Connie mit Beziehungsproblemen zu kämpfen. Und Steve wagt einen mutigen Vorstoß bei Mishel.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)