Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 13
Folge 13: Auf der Kippe

71 Min.Ab 12

Josh und Cathy geraten in eine Auseinandersetzung, die ihre Beziehung auf den Prüfstand stellt. Derweil überlegen Mishel und Mikey, das Experiment zu beenden. Doch was denken deren Partner über diese Entscheidung? Während der Verlobungszeremonie lässt eines der Paare die Bombe platzen ...

