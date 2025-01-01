Treffen mit Familie und FreundenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 14: Treffen mit Familie und Freunden
62 Min.Ab 12
Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden und Familie werden die Beziehungen der Paare erneut auf die Probe gestellt. Denn die Angehörigen nehmen die Partner ihrer Liebsten ganz genau unter die Lupe. Dabei kommt es zu emotionalen Offenbarungen und die Eheleute erleben die ein oder andere Überraschung.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)