Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 15: Liebe ist harte Arbeit
66 Min.Ab 12
Aleks und Ivan schweben nach dem Familientreffen auf Wolke sieben. Noch am selben Abend macht die Braut ihrem Ehemann ein emotionales Geständnis. Während sich Steve und Mishel langsam wieder zusammenraufen, stecken Vanessa und Chris in einem handfesten Streit. Können die beiden ihre Differenzen beilegen, oder bedeutet das nun das Ende ihrer Beziehung?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)