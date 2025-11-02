Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Liebe ist harte Arbeit

Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 15
Folge 15: Liebe ist harte Arbeit

66 Min.Ab 12

Aleks und Ivan schweben nach dem Familientreffen auf Wolke sieben. Noch am selben Abend macht die Braut ihrem Ehemann ein emotionales Geständnis. Während sich Steve und Mishel langsam wieder zusammenraufen, stecken Vanessa und Chris in einem handfesten Streit. Können die beiden ihre Differenzen beilegen, oder bedeutet das nun das Ende ihrer Beziehung?

