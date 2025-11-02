Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 6: Die Prinzessin und der Narr
66 Min.Ab 12
Die erste Phase des Experiments neigt sich dem Ende zu. Nun treten die letzten Singles vor den Traualtar. Während Witzbold Michael seine Braut erst noch erobern muss, liegen bei Mishel vor der Hochzeit die Nerven blank. Bekommt sie womöglich doch noch kalte Füße?
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)