Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Höhen und Tiefen

Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 7vom 25.05.2023
Folge 7: Höhen und Tiefen

57 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12

Nun stehen auch für die letzten vier Paare die Flitterwochen auf dem Programm. Während sich Connie und Jonethen immer näherkommen, bahnen sich bei Stacey und Michael die ersten Probleme an. Derweil verbringen Mishel und Steve einen eher durchwachsenen Tag.

Seven.One Studios International
