Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 1: Das Experiment beginnt
91 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
16 Singles sind bereit für die Liebe und machen bei dem größten Experiment ihres Lebens mit, bei dem sie eine völlig fremde Person heiraten. Doch bevor sich die Auserwählten zum ersten Mal vor dem Altar begegnen, feiern jeweils alle ihren Junggesellenabschied. Am nächsten Tag wagen Selin und Anthony sowie Tamara und Brent den großen Schritt und geben sich gegenseitig das Ja-Wort. Doch eines der Paare muss bereits erste Schwierigkeiten überwinden.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH