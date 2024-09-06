Kalte Schulter auf der DinnerpartyJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 20: Kalte Schulter auf der Dinnerparty
66 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die nächste Dinnerparty steht an, bei der Dion und Carolina nach einem großen Streit getrennt ankommen. Dion erzählt den Kandidaten, was passiert ist und lässt seine Frau in keinem guten Licht dastehen. Währenddessen denkt Matt, dass es zwischen ihm und Kate sehr gut läuft; er bemerkt kleine Fortschritte in ihrer Ehe. Doch seine Frau ist da anderer Meinung und fängt mit ihrem Mann eine lautstarke Diskussion während des Abendessens an.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)