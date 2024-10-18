Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 30: Ehen auf dem Prüfstand
59 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Kurz vor der Erneuerung der Eheversprechen haben die Experten noch einige Aufgaben für die Pärchen vorbereitet. Die verfeindeten Paare Domenica und Jack sowie Olivia und Jackson müssen sich gegenseitig einen Feedback-Brief schreiben. Olivia ist von der Aufgabe überhaupt nicht begeistert und zweifelt nun das ganze Experiment an.
