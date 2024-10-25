Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Neuer Ärger mit alten Bekannten

sixxStaffel 9Folge 32vom 25.10.2024
Neuer Ärger mit alten Bekannten

Neuer Ärger mit alten BekanntenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 32: Neuer Ärger mit alten Bekannten

65 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Nach den finalen Dates findet ein Frauen- und Männerabend statt, bei dem über die jeweiligen Beziehungen geredet wird. Ehemalige Kandidaten stoßen ebenfalls dazu. Während die Männer einen lustigen Abend verbringen, gibt es in der Frauenrunde zwischen Tamara und Selin von Anfang an einen Zickenkrieg. Als Carolina und Daniel jeweils in den Gruppen auftauchen, kippt die Stimmung und es kommt zum Streit.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 4 Staffeln und Folgen