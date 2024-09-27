Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 25vom 27.09.2024
85 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12

Die Kandidaten versammeln sich zur nächsten Entscheidungszeremonie. Carolina erscheint nicht und lässt Dion damit keine andere Wahl, als das Experiment zu verlassen. Kurz bevor Olivia und Jackson ihre Entscheidung über den Verbleib in der Show verkünden, betritt Carolina den Raum. Alle Anwesenden sind schockiert, da Carolina nicht allein auftaucht...

