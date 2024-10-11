Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 28vom 11.10.2024
64 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12

Die Paare verlassen ihren Alltag und kehren in ihre Apartments in Sydney zurück. Kurze Zeit später steht die nächste Dinnerparty an und fast alle Pärchen beschäftigt nur ein Thema: Ein Nacktbild einer der Kandidatinnen hat die Runde gemacht. Während des Abendessens spricht Cody die heikle Situation an und das Dinner endet in einem Desaster.

