Die hohe Kunst der EntschuldigungJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 24: Die hohe Kunst der Entschuldigung
63 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Nach einem ereignisreichen Retreat kehren die Paare zurück nach Sydney und machen sich im Anschluss fertig für die nächste Dinnerparty. Alle Pärchen machen sich Sorgen, dass ein erneuter Streit zwischen Olivia und Domenica ausbricht. Obwohl Olivia ihrem Mann versprochen hat, sich zurückzuhalten, fällt es der jungen Frau schwer, ihre negativen Gefühle gegenüber Domenica nicht zu äußern.
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)