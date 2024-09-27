Zurück in die WirklichkeitJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 26: Zurück in die Wirklichkeit
59 Min. 27.09.2024 Ab 12
Die Kandidaten erreichen die nächste Etappe des Experiments und kehren für eine Woche zurück in ihren Alltag. Während Domenica ihren Mann zu ihrem Elternhaus mitnimmt, verbringt Selina die Zeit in Codys WG. Dabei fällt ihr auf, wie unordentlich ihr Mann im echten Leben ist. Zwischen dem Traumpaar Olivia und Jackson kriselt es immer mehr. Bei dem Treffen mit Jacksons Freunden verhält sich Olivia unangebracht und nörgelt bei einem Besuch im Fitnessstudio nur herum.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Reality, Romanze, Dokumentation
AU, 2015
