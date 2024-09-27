Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 26vom 27.09.2024
59 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12

Die Kandidaten erreichen die nächste Etappe des Experiments und kehren für eine Woche zurück in ihren Alltag. Während Domenica ihren Mann zu ihrem Elternhaus mitnimmt, verbringt Selina die Zeit in Codys WG. Dabei fällt ihr auf, wie unordentlich ihr Mann im echten Leben ist. Zwischen dem Traumpaar Olivia und Jackson kriselt es immer mehr. Bei dem Treffen mit Jacksons Freunden verhält sich Olivia unangebracht und nörgelt bei einem Besuch im Fitnessstudio nur herum.

