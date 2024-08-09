Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 12vom 09.08.2024
Folge 12: Rache, eiskalt serviert

66 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12

Die Paare machen sich auf den Weg zu ihrer zweiten Dinnerparty. Nach dem großen Streit kommen Holly und Andrew getrennt bei der Location an. Holly würdigt ihren Ehemann keines Blickes und setzt sich bei dem Abendessen nicht neben ihn. Der Fokus des gesamten Abends liegt auf dem zerstrittenen Ehepaar und die Kandidaten versuchen, friedlich zwischen den beiden zu vermitteln.

