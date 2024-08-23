Zum Inhalt springenBarrierefrei
67 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Während die zwei frisch verheirateten Pärchen in ihre Flitterwochen fahren, schreitet Jessica zum Altar, um einen Fremden zu heiraten. Daniel ist entzückt von den strahlend blauen Augen seiner Frau. Zudem haben beide in der Vergangenheit einen harten Schicksalsschlag erlebt, weshalb sie sich auf Anhieb gut verstehen. Leider hält die Harmonie nicht lange an und die Hochzeitsreise endet in einem Konflikt.

