Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 6: Dramen, bitte zu Tisch!
70 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Die Kandidaten begegnen sich zum ersten Mal bei einer Dinnerparty. Während sich die meisten auf das Treffen freuen, kommen Selin und Anthony wegen eines Streits getrennt bei der Location an. Nun sind alle gespannt zu erfahren, was zwischen dem Paar vorgefallen ist. Und auch Sams Begeisterung hält sich in Grenzen. Denn wie erwartet, hat ihr Ehemann Al sie vor der gesamten Gruppe blamiert.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
