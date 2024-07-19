Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Dramen, bitte zu Tisch!

sixxStaffel 9Folge 6vom 19.07.2024
Dramen, bitte zu Tisch!

Dramen, bitte zu Tisch!Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 6: Dramen, bitte zu Tisch!

70 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Die Kandidaten begegnen sich zum ersten Mal bei einer Dinnerparty. Während sich die meisten auf das Treffen freuen, kommen Selin und Anthony wegen eines Streits getrennt bei der Location an. Nun sind alle gespannt zu erfahren, was zwischen dem Paar vorgefallen ist. Und auch Sams Begeisterung hält sich in Grenzen. Denn wie erwartet, hat ihr Ehemann Al sie vor der gesamten Gruppe blamiert.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen