Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 9Folge 8vom 26.07.2024
Folge 8: Flaute im Ehebett

62 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12

Nach dem großen Streit leben Holly und Andrew in getrennten Apartments. Andrew braucht Zeit, um zu entscheiden, ob er der Beziehung eine Chance geben will. Auch Selin und Anthony erledigen die Geständnis-Aufgaben der Experten, allerdings kommt wieder einmal das Streitgespräch der Flitterwochen auf und die Situation eskaliert.

