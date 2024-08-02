Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Die erste Entscheidungszeremonie

sixxStaffel 9Folge 9vom 02.08.2024
Die erste Entscheidungszeremonie

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 9: Die erste Entscheidungszeremonie

72 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Die Paare stehen vor ihrer ersten Entscheidung: Wollen sie weiterhin verheiratet bleiben oder verlassen sie das Experiment? Die Experten befragen ein Pärchen nach dem anderen zu ihren bisherigen Erlebnissen und Eindrücken. Während Olivia und Jackson vor Glück strahlen, gesteht Tamara, dass sie sich mit der Wahl ihres Partners unsicher fühlt. Brent, der bisher nichts von den Gefühlen seiner Frau wusste, ist überrascht über Tamaras Aussage.

