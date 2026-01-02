Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

sixxStaffel 4Folge 13vom 02.01.2026
Folge 13: Das perfekt unperfekte Haus

44 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6

Ashley und Michael widmen sich einem neuen Projekt: Sie möchten ein kleines Nebengebäude in ein Ferienhaus verwandeln. Ihr Ziel ist es, so viel wie möglich zu erhalten, beispielsweise soll ein antikes Waschbecken bleiben. Allerdings ist das Anwesen nicht ganz eben, was auf Probleme mit dem Fundament hinweist. Nachdem sie den Schaden behoben haben, konzentrieren sie sich auf die Herstellung der Badezimmerfliesen, die sie selbst anfertigen.

