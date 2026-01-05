Das Traumhaus der CordaysJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 15: Das Traumhaus der Cordays
Die Cordays haben die Renovierung des zweiten Stocks abgeschlossen und widmen sich nun dem Erdgeschoss. Sie teilen das Hauptschlafzimmer, um ein Badezimmer und einen begehbaren Kleiderschrank zu schaffen. Doch unerwartete Funde, wie eine alte Treppe hinter einer Wand, stellen das Paar vor Herausforderungen. Sie entscheiden sich, die Treppe zu erneuern. Zusätzlich bauen die Profis einen Kamin, der als Raumtrenner zwischen Wohnzimmer, Essbereich und Küche dient.
