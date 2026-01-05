Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 16vom 05.01.2026
45 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6

Ashley und Michael verwandeln ein altes Sägewerk in eine Hochzeitslocation. Das über 115 Jahre alte Gebäude mit mehr als 1.300 Quadratmetern Innen- und 650 Quadratmetern Außenfläche soll den Charme der Vergangenheit bewahren. Doch die Restaurierung des Betonbaus stellt das Paar vor große Herausforderungen. Sie erneuern die alte Elektrik, bauen eine Tanzfläche und gestalten den Außenbereich neu. Ein Highlight wird der neue Traubogen, gefertigt aus alten Holzbalken des Sägewerks.

