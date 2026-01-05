Traumlocation für den schönsten Tag im LebenJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 16: Traumlocation für den schönsten Tag im Leben
45 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Ashley und Michael verwandeln ein altes Sägewerk in eine Hochzeitslocation. Das über 115 Jahre alte Gebäude mit mehr als 1.300 Quadratmetern Innen- und 650 Quadratmetern Außenfläche soll den Charme der Vergangenheit bewahren. Doch die Restaurierung des Betonbaus stellt das Paar vor große Herausforderungen. Sie erneuern die alte Elektrik, bauen eine Tanzfläche und gestalten den Außenbereich neu. Ein Highlight wird der neue Traubogen, gefertigt aus alten Holzbalken des Sägewerks.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH