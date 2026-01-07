Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Altes Schmuckstück mit Feuerstelle

sixxStaffel 4Folge 19vom 07.01.2026
Altes Schmuckstück mit Feuerstelle

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Folge 19: Altes Schmuckstück mit Feuerstelle

44 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6

Ashley und Michael kaufen ein Haus, dessen bestehende Terrasse mit einer Feuerstelle ein echtes Highlight darstellt. Allerdings ist die Außenfassade mit Wandpaneelen ausgestattet, die ursprünglich für den Innenraum konzipiert wurden. Diese werden ausgetauscht und für die Deko im Inneren aufgehoben. Die Profis verändern zudem die Raumaufteilung: Aus einem Schlafzimmer entsteht ein Bad, der Durchgang zur Küche wird vergrößert und ein neuer Wäscheraum geschaffen.

