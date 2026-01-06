Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 18: Haus mit Meeresbrise
44 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6
Ashley und Michael restaurieren ein schmales Haus aus dem Jahr 1884, das in zwei Wohneinheiten aufgeteilt ist. Das Gebäude stellt die beiden vor einige Herausforderungen, denn die Zimmer sind aneinandergereiht und haben viele Außentüren. Das Paar macht sich an die Arbeit und erneuert die Küche. Im Obergeschoss wollen die beiden die Raumaufteilung ändern, um das Badezimmer auszubauen. Doch als Michael eine Marmorplatte für den Waschtisch bearbeiten will, stößt er an seine Grenzen.
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH