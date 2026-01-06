Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Strandhaus mit Meerblick

sixxStaffel 4Folge 17vom 06.01.2026
Strandhaus mit Meerblick

Strandhaus mit MeerblickJetzt kostenlos streamen

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Folge 17: Strandhaus mit Meerblick

45 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Michael Cordray ersteigert ein heruntergekommenes Strandhaus in Galveston, Texas, für 100.000 Dollar über dem Angebotspreis. Obwohl das Haus stark sanierungsbedürftig ist, bietet es eine atemberaubende Meeresaussicht. Ashley und Michael planen, das Anwesen in ein familienfreundliches, lichtdurchflutetes Strandhaus zu verwandeln. Sie entfernen Trockenbauwände, um die originale Holzverkleidung freizulegen und suchen nach Antiquitäten, um dem Haus einen maritimen Stil zu verleihen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
sixx
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Alle 1 Staffeln und Folgen