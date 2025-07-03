Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 2: Der stürmische Boxer
42 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Liane wollte ihrem Sohn Ben nach dem Verlust von Boxer Beau helfen und holte den neuen Vierbeiner Woody ins Haus. Doch der Versuch, sein gebrochenes Herz zu heilen, schlägt fehl: Der 11-Jährige fühlt sich von Woody schikaniert und kann nicht einmal mehr Freunde einladen, ohne dass alles im Chaos endet. Kann Graeme Hall helfen?
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Avalon Distribution Limited, Bildrechte: Avalon Factual Ltd (2018)