SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13vom 14.08.2025
Folge 13: Der Verkehrsrowdie

42 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 6

Die Sängerin Alexandra Burke kämpft mit ihrem temperamentvollen Chihuahua Prince, dessen Eifersucht und Sturheit ihr das Leben schwer machen. Ob Graeme eine Technik findet, die Ausbrüche im Zaum zu halten? Währenddessen bringt ein impulsiver Old English Sheepdog seine Besitzer mit riskanten Ausflügen in den Straßenverkehr in Angst und Schrecken, während ein weiterer Hund, der aus dem Tierschutz gerettet wurde, mit seiner Scheu vor der Außenwelt ringt ...

