Folge 7: Hund gegen Staubsauger
42 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 6
Graeme trifft Schäferhund Jake, der mit ständigen Ausrastern beim Gassigehen und nächtlichem Bellen seine Halterin Danielle zur Verzweiflung treibt - an erholsamen Schlaf ist nicht mehr zu denken. Später begegnet er einem eifersüchtigen Terrier, der eine Beziehung belastet, und einem Hund, der panische Angst vor Alltagsgegenständen hat.
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Avalon Distribution Limited, Bildrechte: Avalon Factual Ltd (2018)