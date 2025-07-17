Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die depressive Bulldogge

Staffel 4Folge 6vom 17.07.2025
Folge 6: Die depressive Bulldogge

42 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 6

Marvel, ein Deutscher Schäferhund, reagiert auf alles mit lautem Bellen. Die ständige Geräuschkulisse bringt seine Familie in große Schwierigkeiten. Bulldogge Spud hingegen zeigt ein völlig anderes Verhalten: Er zieht sich seit Tagen komplett zurück und schläft fast nur noch. Könnte er womöglich an Depressionen leiden?

