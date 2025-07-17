Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 5: Kein Zuckerschlecken
41 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 6
Ray hatte sich eigentlich auf seinen Ruhestand gefreut, um seinem Hobby, dem Modellflugzeugbau, nachzugehen - doch Terrier Henry bringt täglich Unruhe in sein Leben. Auch bei Adele läuft nicht alles rund: Ihr Pomeranian Teddy neigt zu plötzlichen Bissattacken und stellt sie vor eine echte Herausforderung.
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Avalon Distribution Limited, Bildrechte: Avalon Factual Ltd (2018)