Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Freunde werden Feinde

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9vom 31.07.2025
Freunde werden Feinde

Freunde werden FeindeJetzt kostenlos streamen

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Folge 9: Freunde werden Feinde

42 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 6

Buzz und Roshi, einst unzertrennliche Hundebrüder, werden nach dem Umzug ihrer Besitzer zu Rivalen. Zusätzlich sorgt ein Thai Ridgeback für Aufsehen, der aus Angst vor der Außenwelt zickzackartig Passanten ausweicht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
SAT.1 GOLD
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Alle 1 Staffeln und Folgen