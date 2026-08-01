Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 12: Nancy Albright
41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Bex und ihr Team sind auf der Suche nach der flüchtigen Nancy Albright. Die Serienkillerin war wegen ihrer Drogensucht im Bunker als Probandin für ein spezielles Medikament missbraucht worden. Zurück in Freiheit hat sie es auf ihre Leidensgenossen, ehemalige Suchtkranke, abgesehen. Können die Ermittler Albright stoppen, bevor weitere Menschen zu Schaden kommen?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved