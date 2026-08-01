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Hunting Party - Die Mörderjagd

Nancy Albright

SAT.1Staffel 2Folge 12vom 25.08.2026
Nancy Albright

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 12: Nancy Albright

41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Bex und ihr Team sind auf der Suche nach der flüchtigen Nancy Albright. Die Serienkillerin war wegen ihrer Drogensucht im Bunker als Probandin für ein spezielles Medikament missbraucht worden. Zurück in Freiheit hat sie es auf ihre Leidensgenossen, ehemalige Suchtkranke, abgesehen. Können die Ermittler Albright stoppen, bevor weitere Menschen zu Schaden kommen?

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