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Hunting Party - Die Mörderjagd

Elliot Carr

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 11.08.2026
Elliot Carr

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 8: Elliot Carr

41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Schuhmacher Elliot Carr sitzt im Bunker fest, weil er Leder aus Menschenhaut für seine Schuhe verwendet hat. Als er auf freien Fuß kommt, will er Wiedergutmachung bei den Angehörigen seiner Opfer leisten. Weil er keine Menschen mehr töten möchte, sucht er nach vermeintlich im Sterben liegenden Menschen, die er für seine Zwecke missbrauchen kann. Derweil macht Hassani eine seltsame Entdeckung ...

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