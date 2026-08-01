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Hunting Party - Die Mörderjagd

Sydney Fairfax

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 11.08.2026
Sydney Fairfax

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 7: Sydney Fairfax

41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Professor Sidney Fairfax stellt eigene Studien im Bereich der Neurowissenschaften an. Dabei führt er seine Experimente allerdings am lebenden Objekt durch. Als er deshalb im Bunker landet, soll er herausfinden, wie das Gehirn eines Serienkillers funktioniert. Wieder auf freiem Fuß setzt Fairfax nun alles daran, seine Annahmen zu verifizieren.

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