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Hunting Party - Die Mörderjagd

Xander Wax

SAT.1Staffel 2Folge 13vom 25.08.2026
Xander Wax

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 13: Xander Wax

41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Xander Wax nutzt das Gift exotischer Tiere, um seine Opfer zu Tode zu bringen. Nach seiner Flucht aus dem Bunker hat er es auf den Reporter Bill abgesehen, den er ebenfalls brutal ermordet. Bex und ihrem Team gelingt es, Wax wertvolle Informationen über Lazarus zu entlocken. Wenig später geraten die Ermittler jedoch in eine gefährliche Falle.

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